القمص أرسانيوس آخرهم.. كهنة تعرضوا لحوادث قتل في السنوات الأخيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

جدد حادث مقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، الحديث عن الكهنة الذين تعرضوا لحوادث قتل إجرامية أو إرهابية، خلال السنوات الماضية، في فترات شهدت أحداث عنف طائفية، أو أحداث إرهابية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز الكهنة الذين تعرضوا لحوادث قتل راحوا ضحيتها على النحو التالي:

1- الأب غبريال عبد المتجلي من التوفيقية بسمالوط، وقتل في 1978.

2- الأب مكسيموس القمص جرجس، وقُتل في أحداث الزاوية الحمراء، حتى أن ابنه رُسم كاهنا بنفس الاسم بعد وفاة والده.

3- الأب رويس فاخر كاهن منطقة دوينة في أبوتيج استشهد أمام باب الكنيسة عقب القداس في عام 1988.

4- الأب شنودة حنا من النوبارية، قُتل بعد أن فتح إرهابيون النار عليه في السيارة وكان معه زوجته وطفلين وشمامسة بالكنيسة، وتم قتلهم جميعا في عام 1990.

5- الأب مرقس خليل كاهن دير موشى.

6- رهبان دير المحرق الذين تم إطلاق النار عليهم أمام باب الدير في 1994.. وهم الأب بنيامين المحرقي والأب أغابيوس المحرقي، وشخص طالب رهبنة وشخص آخر علماني، وتوفي الأربعة في الحال.

7- الأب مينا عبود شهيد الإرهاب في العريش عام 2013.. وتوفي بعد أن تلقى تهديدات من داعش بالقتل.

8- القس روفائيل موسى كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش عام 2016.. وتوفي بعد أن تلقى تهديدات من داعش بالقتل.

9- القس سمعان شحاتة قُتل في المرج عام 2017.

10- القمص أرسانيوس وديد قُتل أمس الأول على يد مجرم في الإسكندرية.

11- شبهة قتل وراء حادث الأنبا مكاري أسقف شبه جزيرة سيناء.