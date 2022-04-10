بدء تلقي طلبات الراغبين للمشاركة في امتحانات الثانوية 2022 (تعرف على الشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت لجنة إدارة امتحان الثانوية العامة قطاع أسيوط 2022، فتح باب قبول طلبات العمل للأعضاء الجدد الراغبين في العمل باللجنة هذا العام بداية من يوم السبت 9/4/2022 وحتى الاثنين الموافق 11/4/2022.

وقالت اللجنة، إن مواعيد تلقي الطلبات من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا، على أن يقوم المتقدم بالحضور بنفسه لكتابة طلب الالتحاق بمقر اللجنة ومعه المستندات التالية: (صورة بطاقة الرقم القومي، صور شخصية ضوئية، صحيفة أحوال معتمدة ومختومة من واقع ملف الخدمة موضح بها الجزاءات).

وأشارت إلى أنه تعقد الامتحان المقابلة الشخصية للمتقدم مساء يوم التقدم بمقر لجنة الإدارة بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية مع ضرورة توافر الشروط الآتية:

- ألا يكون قد سبق له العمل هذا العام بإحدى لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة للشهادات المحلية أو العامة.

- ألا يكون لديه موانع من المشاركة بأعمال الامتحانات.

- ألا يكون لديه أقارب يؤدون امتحانات الثانوية العامة حتى الدرجة الثالثة.

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة مع أقارب أحدهما.

- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات.

- عدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.