منظمة الصحة العالمية: المراكز الصحية بأوكرانيا تعرضت لأكثر من 100 هجوم

اسماعيل عبد الحي - قالت منظمة الصحة العالمية، إن المراكز الصحية في أوكرانيا تعرضت لأكثر من 100 هجوم، خلال الحرب التي بدأتها روسيا.

وذكرت المنظمة في بيان، الخميس، أنه تم تنفيذ 102 هجوما على مراكز صحية في أوكرانيا منذ بدء الحرب، في 24 فيفري الماضي.

وأوضحت أن 89 من الهجمات طالت مبان صحية، فيما طال 13 هجوما سيارات إسعاف ومركبات طبية.

وفي 24 فيفري الماضي، شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.

الأناضول