رئيس الوزراء الايطالي: علينا الاختيار إما السلام في أوكرانيا أو الغاز الروسي لتشغيل المكيفات في الصيف

اسماعيل عبد الحي - صرح رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء أن الحرب في أوكرانيا تتسبب في تفاقم آفاق النمو بشكل خاص في زيادة أسعار المواد الخام والطاقة، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.

وأكد قائلا ""سنفعل كل ما هو ضروري لمساعدة العائلات والشركات والحكومة جاهزة بشكل تام".

وشدد على أن تمديد العقوبات على الغاز الروسي "ليس قيد المناقشة حاليا لكن الوضع يتغير أمام أعيننا، نتساءل عما إذا كان يمكن استبدال سعر الغاز بالسلام".

كما تساءل دراغي "ماذا نفضل؟ السلام في أوكرانيا أم او الغاز الروسي لتشغيل المكيفات في الصيف؟ نريد السلام في أوكرانيا ونسأل أنفسنا إذا كان يمكن استبدال سعر الغاز بالسلام "، في إشارة إلى إمكانية استمرار الحرب في حال واصلت إيطاليا ودول الأوروبية شراء الغاز الروسي.

وأوضح رئيس الوزراء الايطالي بالقول "إذا توقفت إمدادات الغاز الروسي سيكفي المخزون والامدادات من مصادر أخرى إلى غاية شهر أكتوبر" متوقعا أن "تبدأ الآثار في الظهور بداية من الخريف المقبل".