أوكرانيا تحرر 12 جنديا و14 مدنيا في تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا أوكرانيا.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك على تلغرام «بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى.

عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى دوت الخليج، تمكنا أيضا من تحرير 14 مدنيا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصا». وأضافت أن 14 مدنيا بينهم تسع نساء كانوا أيضا في طريقهم إلى منازلهم، ولم تحدد عدد الروس الذين أفرج عنهم مقابل الأوكرانيين.

من جهتها، قالت أمينة المظالم الروسية المعنية بالشؤون الحقوقية تاتيانا موسكالكوفا إن 14 بحارا روسيا عادوا إلى بلادهم السبت. وأضافت «بفضل الإجراءات المنسقة للجيش الروسي، جرى إطلاق سراح 14 بحارا من سفينة آزوف كونكورد المدنية ويتم الآن إجلاؤهم إلى مكان آمن».

وزعمت موسكالكوفا أن أوكرانيا منذ بداية الحرب «تحتجز طاقم السفينة في ميناء ماريوبول، حيث تم تلغيم المخرج المؤدي إلى البحر».

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا تعرض ميناء ماريوبول الرئيسي على بحر آزوف لقصف شديد أدى إلى تدميره وسقوط العديد من القتلى. وسبق أن قام الأوكرانيون والروس بعمليات تبادل عدة للأسرى منذ بدء الغزو في 24 فبراير، لكن لم تصدر تأكيدات رسمية من الجانبين في كل مرة.

وفي الأول من أبريل أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن روس لم تحدد عددهم مقابل تحرير 86 من جنودها.