التشيك تعرض على البنتاغون استخدام قواعد عسكرية على أراضيها

وقالت في مقابلة لها: «في إطار هذه المفاوضات الثنائية، أود أن أطرح هذا الموضوع عن وجود عسكريين أمريكيين في الجمهورية». وأوضحت «تشيرنوخوفا»: «التشيك يمكن أن تحذو حذو سلوفاكيا التي منحت الجيش الأمريكي أخيرا الفرصة لاستخدام قاعدتين جويتين فيها».
وأضافت: «لا أريد التحدث عن تفاصيل محددة، لكنني أعتقد أنه سيكون من المهم بالنسبة لنا إذا تم إعداد نوع من الاتفاق حول هذا الموضوع»، مشيرة إلى أن «مثل هذه الوثيقة ستخضع للموافقة من قِبل مجلسي البرلمان التشيكي».
من جهته، قال رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا: «الحكومة تدرس كل فرصة لتعزيز أمن جمهورية التشيك، استجابة للوضع في أوكرانيا»، مؤكدا «أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة في مجال الدفاع يجب أن يوافق عليه مجلسا البرلمان التشيكي».
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