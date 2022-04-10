كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية في الموانئ الأوكرانية

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لمراقبة الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: «القوات الروسية تفتح ممرا بحريا إنسانيا بشكل يومي من الساعة 8:00 حتى الساعة 19:00، وهو ممر آمن في اتجاه الجنوب الغربي من مياه أوكرانيا الإقليمية».
وأوضح: «77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، حيث إن تهديد القصف، وخطر الألغام الكبير الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية والإقليمية لا يسمحان للسفن بالملاحة بأمان، والخروج إلى عرض البحر».
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