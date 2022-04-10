اخبار العالم

فيالا يكسب ثقة الديمقراطيين

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TOPSHOT - A Ukrainian serviceman looks at the rubble of destroyed houses in the outskirts of Chuguiv, Kharkiv region on April 8, 2022. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP)

أوكرانيا تحرر 12 جنديا و14 مدنيا في تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا...

8ea6f4c921.jpgكييف: الوكالات
536f0583c0.jpg09 رمضان 1443 هـ
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كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية في الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية تحت تهديد قصفها، وخطر الألغام...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png08 رمضان 1443 هـ

تظاهرة كبرى ضد الرئيس السريلانكي

تظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين في كولومبو ضد الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي يحملونه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تثير...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png08 رمضان 1443 هـ

البرلمان الباكستاني يطيح بعمران خان

نجح البرلمان الباكستاني، السبت، في الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، بعدما صوت 172 عضواً فيه لصالح حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي فشل...

icon-byline.pngإسلام آباد : الوكالات
icon-clock.png08 رمضان 1443 هـ

‏خالد بن سلمان: التحالف سيدعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن لحين الوصول إلى حل سياسي

قال نأئب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن ‏الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 رمضان 1443 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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