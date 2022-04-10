فيالا يكسب ثقة الديمقراطيين

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أوكرانيا تحرر 12 جنديا و14 مدنيا في تبادل أسرى مع روسيا
أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا...
كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية في الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية تحت تهديد قصفها، وخطر الألغام...
تظاهرة كبرى ضد الرئيس السريلانكي
تظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين في كولومبو ضد الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي يحملونه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تثير...
البرلمان الباكستاني يطيح بعمران خان
نجح البرلمان الباكستاني، السبت، في الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، بعدما صوت 172 عضواً فيه لصالح حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي فشل...
خالد بن سلمان: التحالف سيدعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن لحين الوصول إلى حل سياسي
قال نأئب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور...
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