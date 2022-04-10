أوكرانيا تحرر 12 جنديا و14 مدنيا في تبادل أسرى مع روسيا أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديا و14 مدنيا... كييف: الوكالات كييف: الوكالات 09 رمضان 1443 هـ 09 رمضان 1443 هـ

كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية في الموانئ الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تحتجز 77 سفينة تجارية أجنبية من 18 دولة في الموانئ الأوكرانية تحت تهديد قصفها، وخطر الألغام... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 08 رمضان 1443 هـ 08 رمضان 1443 هـ

تظاهرة كبرى ضد الرئيس السريلانكي تظاهر عشرات الآلاف من السريلانكيين في كولومبو ضد الرئيس جوتابايا راجاباكسا الذي يحملونه مسؤولية أزمة اقتصادية غير مسبوقة تثير... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 08 رمضان 1443 هـ 08 رمضان 1443 هـ

البرلمان الباكستاني يطيح بعمران خان نجح البرلمان الباكستاني، السبت، في الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، بعدما صوت 172 عضواً فيه لصالح حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي فشل... إسلام آباد : الوكالات إسلام آباد : الوكالات 08 رمضان 1443 هـ 08 رمضان 1443 هـ

‏خالد بن سلمان: التحالف سيدعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن لحين الوصول إلى حل سياسي قال نأئب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن ‏الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 رمضان 1443 هـ 08 رمضان 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر فيالا يكسب ثقة الديمقراطيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.