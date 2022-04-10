اتهامات متبادلة حيال قصف كراماتورسك

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «ردا عالميا شديدا» بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية. واتّهم الرئيس الأمريكي وبايدن موسكو بارتكاب «فظاعة مروعة»، بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها «جريمة ضد الإنسانية». إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها، مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدمة. ونددت بحصول «استفزاز» أوكراني. ورفض مسؤول أمريكي رفيع المستوى في وزارة الدفاع الموقف الروسي. وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا، حيث نددت «بهجوم مقيت».



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