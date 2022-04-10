تظاهرة كبرى ضد الرئيس السريلانكي

وتلبية لدعوات أطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي، سار المتظاهرون على طول كورنيش الواجهة البحرية في منطقة غال فيس بوسط كولومبو، ملوحين بأعلام سريلانكا ولافتات تطالب برحيل رئيس الدولة.
وهي أكبر تظاهرة تنظم منذ بداية الحركة الاحتجاجية، وجرت التظاهرة بشكل سلمي لكن قوات مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، تمركزت أمام مقر رئاسة الجمهورية الواقع على طريق التظاهرة.
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