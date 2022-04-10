5 قتلى وإصابات بقصف روسي في شرق أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قتل خمسة أشخاص وأصيب مثلهم السبت في قصف روسي بشرق أوكرانيا الذي يترقب هجوما روسيا واسع النطاق، وفق ما أفاد الحاكم الاقليمي مساء عبر تلغرام.

وقال بافلو كيريلنكو “اليوم، قتل خمسة أشخاص إثر ضربات روسية في منطقة دونيتسك. أصيب خمسة آخرون”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن أوكرانيا مستعدة لخوض معركة شرسة ضد القوات الروسية، في حين قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بلقائه في كييف وتقديم مساعدات مالية وعسكرية جديدة.

وجونسون هو أحدث مسؤول أجنبي يزور كييف بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق شمال العاصمة قبل نحو أسبوع. ولم يتم الإعلان مسبقا عن الزيارة.

ودعت أوكرانيا حلفاءها اليوم السبت إلى دعمها عسكريا في مواجهة الهجوم الروسي، في وقت تفيد فيه تقارير ميدانية بأن الجيش الروسي يخطط للتقدم نحو خاركيف شمالا.

وفي حين تواصل الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على موسكو، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

في الأثناء، قتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بإقليم دونباس (شرق)، واتهمت كييف القوات الروسية بتنفيذ الضربة، لكن موسكو ردت بالنفي.

وقد أعلنت أوكرانيا أنها استعادت مدينة سومي (شمال شرق) ومعظم مناطق ميكولايف (جنوب)، في حين ذكرت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمالي أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا.