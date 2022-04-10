بريطانيا.. وزير المالية ريشي سوناك يفكر في تقديم استقالته

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت صحيفة صنداي تايمز، إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يفكر في تقديم استقالته خلال الأيام الماضية بعد عاصفة من الانتقادات بشأن الوضع الضريبي لزوجته الثرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله “فكّر فيما إذا كان بإمكانه مساندة عائلته بعد الآن”، غير أن مصدرا مطلعا أبلغ رويترز أن سوناك لم يفكر في الاستقالة.

وكان سوناك قد تعرض خلال الأيام الماضية لأكبر ضغوط منذ توليه منصب وزير المالية في عام 2020 بعد أن أكدت زوجته أكشاتا مورثي أنها تتمتع بوضع ضريبي للمواطنين الذين لا يعتبرون بريطانيا موطن إقامتهم الدائم، ما يعني أنها لم تدفع ضريبة على دخلها من خارج المملكة المتحدة.

ورغم أن هذا الوضع قانوني، يقول المنتقدون إنه غير متوافق مع قرار زوجها زيادة الضرائب على دخول العمال والموظفين اعتبارا من 6 أبريل نيسان الجاري في وقت يضع فيه التضخم الكثير من الأسر البريطانية في مواجهة أكبر ضغوط فيما يتعلق بتكلفة المعيشة.

ومورثي هي ابنة أحد مؤسسي عملاق تكنولوجيا المعلومات الهندي إنفوسيس وتمتلك حوالي 0.9% من الشركة ما يعني أنها تحصلت على أرباح بقيمة 11.6 مليون جنيه إسترليني (15.1 مليون دولار) في العام الماضي.