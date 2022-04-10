باكستان.. البرلمان يطيح برئيس الوزراء عمران خان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 12:05 صباحًا

صوت مجلس النواب في البرلمان الباكستاني اليوم الأحد بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران خان من منصبه، بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.

وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.

يعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.

وفي السايق، قدم رئيس البرلمان الباكستاني ونائبه استقالتهما من منصبيها وذلك في خضم أزمة سياسية حول سحب الثقة من رئيس الحكومة عمران خان.

وكانت المعارضة الباكستانية قد اتهمت الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء تصويت البرلمان على مذكرة حجب الثقة، والذي كان مقررا اليوم.

وتصاعد التوتر في البرلمان، بعدما طلب زعيم المعارضة شهباز شريف إجراء تصويت حجب الثقة بلا تأخير، بموجب قرار المحكمة العليا.

نقلت وسائل إعلام عن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني إعلانه استقالته مساء السبت مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة للإطاحة بخان اليوم السبت تنفيذا لحكم المحكمة العليا الباكستانية.

ويقول مشرعون معارضون ومحللون إن الحزب الحاكم يحاول تأخير التصويت.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى اليوم السبت رئيس الوزراء عمران خان في خضم أزمة سياسية حول اقتراع برلماني لعزل رئيس الوزراء.