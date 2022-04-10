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إصابة شخصين إثر انهيار فندق في مايوركا الإسبانية

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الدمام - شريف احمد - تعرض موظفان بفندق بإصابات بالغة إثر سقوط جزء من مبنى في جزيرة مايوركا اليوم السبت، في بورت دا الكوديا شمالي الجزيرة السياحية الإسبانية.

وأفادت صحيفة "دياريو دي مايوركا" الإقليمية ودائرة الإطفاء بمايوركا بأن غرفة انهارت وسقطت على المطابخ في فندق بلوسي بيسكيس في الطابق السفلي فى حوالي الساعة الثالثة مساء (1300 بتوقيت جرينتش).

وتم نقل نزلاء الفندق البالغ عددهم نحو 300 نزيل إلى مكان إقامة آخر كإجراء احترازي.

وتم نقل المصابين، وهما رجل 59/ عاما/ و امرأة 57/ عاما/ إلى المستشفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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