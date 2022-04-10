شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين إثر انهيار فندق في مايوركا الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض موظفان بفندق بإصابات بالغة إثر سقوط جزء من مبنى في جزيرة مايوركا اليوم السبت، في بورت دا الكوديا شمالي الجزيرة السياحية الإسبانية.

وأفادت صحيفة "دياريو دي مايوركا" الإقليمية ودائرة الإطفاء بمايوركا بأن غرفة الرياضة انهارت وسقطت على المطابخ في فندق بلوسي بيسكيس في الطابق السفلي فى حوالي الساعة الثالثة مساء (1300 بتوقيت جرينتش).

وتم نقل نزلاء الفندق البالغ عددهم نحو 300 نزيل إلى مكان إقامة آخر كإجراء احترازي.

وتم نقل المصابين، وهما رجل 59/ عاما/ و امرأة 57/ عاما/ إلى المستشفى.