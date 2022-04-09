شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: إجلاء 700 ألف شخص من شرق أوكرانيا إلى روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت مصادر عسكرية روسية في موسكو أنه قد تم إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، وأجزاء أخرى من شرق أوكرانيا إلى روسيا منذ 24 شباط/فبراير.

وقال الكولونيل ميخائيل ميزينزيف من وزارة الدفاع الروسية أن ما يقرب من 27 ألف شخص غادروا المناطق المتنازع عليها خلال اليوم السبت وحده إلى روسيا.

وذكر ميزينزيف أنه تم إنقاذ 134 ألف شخص من ميناء ماريوبول بجنوب أوكرانيا، والذي خاض القتال منذ بداية أذار/ مارس الماضي.

وبحسب وكالة تاس فقد اتهم ميزينزيف مرة أخرى الجانب الأوكراني بالسماح للمدنيين الذين يتعرضون للمضايقة فقط بالفرار إلى الاراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وليس إلى روسيا.

لم يتم التأكد من هذه الأرقام الروسية من مصدر مستقل.

لكن كييف تتهم موسكو بنقل لاجئين إلى روسيا رغما عنهم.

وهذا انتهاك للقانون الدولي بحسب رؤية موسكو.