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الزوراء ينفي استقطاع رواتب لاعبي النوارس

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-09 | 22:37

الزوراء ينفي استقطاع رواتب لاعبي النوارس

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نفى نادي الزوراء الرياضي، السبت، استقطاع رواتب لاعبي النوارس، على خلفية تراجع نتائج الفريق.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان، إن "الانباء التي أشارت إلى استقطاع رواتب لاعبي الزوراء ليست صحيحة وننفيها جملة وتفصيلاً".

وأوضح أن "إدارة الزوراء اجتمعت باللاعبين من أجل دعمهم معنوياً قبل مواجهة أربيل في الدوري الممتاز، كون الإدارة داعمة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم".


وسيواجه الزوراء فريق أربيل في (16 نيسان الحالي) على ملعب فرانسوا حريري في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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