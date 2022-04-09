الزوراء ينفي استقطاع رواتب لاعبي النوارس

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان، إن "الانباء التي أشارت إلى استقطاع رواتب لاعبي الزوراء ليست صحيحة وننفيها جملة وتفصيلاً".

وأوضح أن "إدارة الزوراء اجتمعت باللاعبين من أجل دعمهم معنوياً قبل مواجهة أربيل في الدوري الممتاز، كون الإدارة داعمة للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم".



وسيواجه الزوراء فريق أربيل في (16 نيسان الحالي) على ملعب فرانسوا حريري في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز.