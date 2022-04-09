بدء دخول الشاحنات عبر منفذ الشلامجة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، ببدء دخول الشاحنات عبر منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد تظاهرات غاضبة، الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية تبدأ بالدخول عبر منفذ الشلامجة".

وتظاهر العشرات قرب منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة، وطالبوا بفتح منفذ الشلامجة.

ونفت هيئة المنافذ الحدودية، قبل أيام، إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، معتبرة أن التأخير في دخول البضائع بسبب تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية.