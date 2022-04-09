الحشد ينعى احد مقاتليه ومدني بهجوم 'داعشي' في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - نعى الحشد الشعبي، السبت، احد مقاتليه ومدني بهجوم "داعشي" في كركوك.

وقال الحشد في بيان، إن "هيئة الحشد الشعبي تزف بكل فخر واعتزاز شهيدها البطل عجيل محمد ابراهيم الجبوري أحد مقاتلي اللواء 56 بالحشد الشعبي الذي ارتقى، مساء اليوم السبت، اثر الهجوم الارهابي "الداعشي" الغادر على قرية دكشمان التابعة لناحية الرشاد جنوب غرب كركوك خلال وقت الافطار".

وأضاف أن "الهجوم اسفر ايضا عن اصابة مقاتلين اثنين باللواء، فضلا عن استشهاد أحد المدنيين واصابة اربعة آخرين واختطاف اثنين آخرين".