العشرات يتظاهرون قرب منفذ الشلامجة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، السبت، بتظاهر العشرات قرب منفذ الشلامجة بمحافظة البصرة.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا مساء اليوم، قرب بوابة الجانب الايراني من منفذ الشلامجة". وأضاف المصدر أن "المتظاهرين طالبوا بفتح منفذ الشلامجة".

ونفت هيئة المنافذ الحدودية، قبل أيام، إغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، معتبرة أن التأخير في دخول البضائع بسبب تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية.