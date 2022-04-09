شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس تحصل على الموافقات لإقامة "مدرسة فيوتشر" بحى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الموافقات النهائية لإقامة " مدرسة فيوتشر" بحي الزيتون، وتفقدت أعمال تسليم الأرض يرافقها وفد من هيئة الأبنية التعليمية يرأسه المهندسة سهام جمال الدين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة.

وأكد وفد هيئة الأبنية التعليمية للنائبة مرثا محروس عزمهم على انهاء أعمال البناء في أقرب فرصة.

وقالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المدارس هي الشعاع الذي يكسب الإنسان حياة تتلألأ بأنوار المعرفة و تعدّ أجيالا تنفع البلاد ، وتحارب الأخلاق السّقيمة و تزرع القيم النبيلة.

وكانت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بطلب الى اللواء خالد عبد العال للموافقة على صدور قرار المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة "بالتخصيص" انشاء مدرسة فيوتشر بناء على رد هيئة الأبنية التعليمية.