شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السباعى: مفاخر الأزهر الشريف ستظل مصدر القوة الروحية والحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مفاخر الأزهر الشريف ستظل هى القوة الروحية والحضارية التى يحتفظ بها التاريخ على مر العصور، مضيفا:" فكان على الدوام مدرسة للوطنية المصرية تعمق فيها الولاء الوطني والانتماء لترابه المقدس".

وأضاف النائب محمد السباعى بمناسبة مرور 1082 عاما على تأسيس الأزهر الشريف أن الأزهر الشريف لم ينعزل فى يوم من الأيام عن هموم أمته، متابعا:"فهو المشارك وبدور فاعل فى كل خطوه من خطوات المجتمع، حفظ الله جامعة الأزهر الشريف ورواد منهجها الوسطى المعتدل ".