شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزراء وقيادات برلمانية.. القبائل العربية تقيم حفل الإفطار السنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت القبائل العربية من أبناء محافظات الصعيد، حفل الإفطار السنوي، بنادي المقاولين العرب، بمشاركة عدد من رموز القبائل العربية، وعدد من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومئات من أبناء الصعيد.

وشارك في حفل الإفطار كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار محمد شيرين، والنائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب أشرف رشاد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى بكرى والنائب محمود بكرى، والنائب علاء عابد، والفنان طارق الدسوقي.

وأكد النائب محمود بكرى منسق الحفل أن الاحتفال السنوي يجمع جميع القبائل العربية من جميع محافظات مصر ويأتي بمثابة لقاء يجمع أبناء القبائل في هذا الشهر الكريم في إطار الود والحب.