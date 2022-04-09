انتشال 13 جثة لمهاجرين قبالة سواحل تونس والبحث عن 13 مفقودًا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أفاد مسؤول قضائي اليوم السبت بغرق 13 مهاجرا قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية، فيما لا يزال قرابة 13 آخرين في عداد المفقودين.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ) إن الغرقى لقوا حتفهم عقب غرق مركبين في منطقة العامرة بسواحل المدينة بين يومي 7 و9 من الشهر الجاري.

وأنقذت وحدات الحرس البحري 37 مهاجرا. ومن بين الغرقى ست نساء وستة أطفال.

وقال التركي إن جل المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء وأغلبهم من دولة كوت ديفوار، مضيفا أنه سيجري دفن الغرقى بعد الانتهاء من عمليات التشريح في مقابر صفاقس.

ولقي العشرات من المهاجرين حتفهم في البحر في سلسلة من حوادث الغرق المشابهة هذا العام. وكان آخرها في مارس الماضي عندما لفظت سواحل ولاية نابل حوالي 25 جثة أغلبهم لمهاجرين من سوريا.

وتعد السواحل التونسية منصة لقوارب الهجرة السرية للوصول الى أقرب نقطة داخل فضاء الاتحاد الأوروبي عبر جزيرتي لامبيدوزا وصقلية الإيطاليتين القريبتين، بحثا عن فرص أفضل للحياة.