مبعوث حركة طالبان يحظى بالاعتراف في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

حظيت حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بدعم دبلوماسي من خلال تعيين ممثل لها في روسيا لأول مرة.

وأعلن متحدث باسم وزارة خارجية طالبان في بيان اليوم السبت أن السفارة في موسكو سُلّمت رسميا لممثلها.

ووفقا للبيان، اضطر السفير السابق إلى التوقف عن العمل. ويبدأ دبلوماسي يدعى جمال غرول عمله بالإنابة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد مؤخرا اعتماد ممثل لطالبان، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وعلى الصعيد الدولي، لم تعترف أي دولة بعد بحكومة طالبان. وكانت الجماعة الإسلامية المتشددة قد عادت إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021. ومنذ ذلك الحين، فرض الإسلاميون قيودا مشددة على حقوق الإنسان. ولا يزال لا يسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية، بعد ثمانية أشهر تقريبا من تولي الحركة زمام الأمور.