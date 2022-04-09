إسرائيل تقرر منع دخول وخروج مواطني الـ48 من وإلى جنين في ضوء الهجمات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

قررت إسرائيل، مساء اليوم السبت، منع دخول وخروج المواطنين العرب داخل الخط الأخضر ( عرب 48 ) من وإلى محافظة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية، في ضوء الهجومين الأخيرين في "تل أبيب" واللذين نفذهما فلسطينيان من المُحافظة المذكورة.

وقال مُنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه لن يُسمح بدخول التجار وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين من سكان منطقة "جنين" إلى إسرائيل.

وأضاف أنه لن يُسمح بدخول عرب إسرائيل (في السيارات أو سيرًا على الأقدام) عبر معبري الجلمة وبرطعة.

ومعبر "الجلمة" وهو المعبر الذي يربط بين شمال الضفة الغربية ويتيح مرور البضائع من وإلى ميناء حيفا وشمال إسرائيل.