رئيس البرلمان الباكستاني يستقيل قبل تصويت على سحب الثقة من عمران خان

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ)

أعلن رئيس البرلمان الباكستاني أسد قيصر استقالته قبل دقائق من تصويت بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان.

وقال قيصر إنه قرر الاستقالة بعد الاطلاع على برقية دبلوماسية تضمنت دليلا على مؤامرة خارجية من أجل الإطاحة بالحكومة.

وتعني الاستقالة أنه لا يحبذ التصويت الذي يتم إجراؤه وترك المنصب لتجنب مقاضاته بتهمة ازدراء المحكمة العليا.

وأضاف قيصر: "لقد قررت، واضعا نصب عينيّ الخطاب الذي سأشاركه مع المحكمة العليا، بأنني لا أستطيع البقاء بعد الآن في منصب رئيس (المجلس)".

وأضاف أنه سيطلب من أياز صادق عضو حزب الرابطة الباكستانية الإسلامية استكمال الإجراء القانوني للتصويت بسحب الثقة.

وبعد دقائق، ترأس صادق الجلسة وشرع في عملية التصويت التي قد تتمخض عن ترك خان منصبه.