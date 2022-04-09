مقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين في عملية عسكرية للاحتلال في مخيم جنين

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (بي بي سي)

خرجت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود من مخيم جنين بعد عملية دهم عسكرية للمخيم.

وأخذ الجيش بحسب الإعلام الإسرائيلي، القياسات الهندسية لمنزل منفذ عملية تل ابيب رعد فتحي حازم تمهيدا لهدمه. ووقعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 14 آخرين بينها إصابتان في البطن، إحداها لشابة تبلغ من العمر 19 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المخيم صباح اليوم، وشنت حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل، واعتقلت الأسير المحرر نور الدين صابر الجربوع، بعد إطلاق النار عليه، وإصابته بالصدر والبطن.

واستدعت والد رعد واشقاءه الثلاثة، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، لكنهم رفضوا ذلك.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نور حمادة ومحمد دراوشة من أطراف مخيم جنين، فيما داهمت أحد المنازل في منطقة المدارس في جنين.

كما داهمت تلك القوات منزلا في قرية دير غزالة شمال شرق جنين، وحطمت محتوياته.