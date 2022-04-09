مسئول فلسطيني لبوجدانوف: لا ينبغي أن تربح واشنطن في حرب هيمنتها على العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

ناقش الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الجهود الروسية المستمرة من أجل التوصل لاتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الأزمة القائمة.

وعبر الصالحي، في بيان حصلت وكالة أنباء سبوتنيك على نسخة منه، عن دعمه لهذه الجهود لتجنيب العالم مزيدًا من التوتر والمعاناة جراء مصالح المجمع العسكري الصناعي الأمريكي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي تسبب بكل هذه الأزمة.

وبحسب البيان قال الصالحي، خلال الاتصال، إنه "من المفارقات الملفتة أن إسرائيل (دولة الاحتلال والعنصرية) تساهم في تجميد عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان، وتقدم نفسها داعمة لهذه الحقوق التي تنتهكها يوميا بدعم وتغطية الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو".

وأكد الصالحي أنه في مقابل شعار أمريكا والناتو بعدم السماح لروسيا بأن تنتصر، فإن من مصلحة شعوب العالم بأسرها أن لا تنتصر الولايات المتحدة والناتو في كسب هذه الحرب الهادفة؛ لتكريس هيمنتها واستعبادها لشعوب العالم بل أن مصلحة الشعوب تكمن في بناء ودعم نظام عالمي جديد يقوم على التعددية بعيدا عن الهيمنة المنفردة للقطب الواحد.

كما أطلع الصالحي بوجدانوف على التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني عبر استمرار سياسة الفصل العنصري، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات المتكررة للقدس والمسجد الأقصى، مشدداً على أن الاحتلال وحده مسئولاً عن هذا التصعيد.

من جانبه، أكد بوجدانوف، بحسب البيان، دعم روسيا الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني وللعلاقة الوطيدة الروسية الفلسطينية.