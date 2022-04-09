موسكو: الغرب يشيطن روسيا لصرف الانتباه عن انتهاكاته لحظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية

وكتب في مقال نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية: "الزملاء الغربيون يشيطنون بلادنا عن سابق إصرار وتصميم، والهدف من ذلك صرف الرأي العام عن انتهاكاتهم للالتزامات بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية".
وأضاف أن "هذا ثبت أيضا من خلال العرقلة الأمريكية للعمل على بروتوكول ملزم قانونا للاتفاقية مع آلية تحقيق فعالة لأكثر من 20 عاما".
ولفت إلى أن "الغرب يزعم استخدام روسيا أسلحة كيميائية على أراضي أوكرانيا، ولكن هذه التصريحات كاذبة ومثيرة للسخرية".
وتابع أن "الغرب يتناسى كيف نفذت دول الناتو عملية عسكرية ضد يوغوسلافيا، دون موافقة مجلس الأمن الدولي".
ولفت إلى أنه "تم قصف المدن الآمنة على مدى عدة أسابيع واستهداف البنى التحتية" في يوغوسلافيا وأن هذا ما حصل أيضا في العراق وليبيا وسوريا".
وأكد أن ذلك أسفر عن غرق هذه البلدان في في كوارث إنسانية وتكبدها خسائر فادحة بين المدنيين.
كما أشار إلى "بؤر الإرهاب التي ظهرت، وإلى تبرير الدول الغربية تدخلها العسكري في بعض الدول استنادا إلى بيانات غير صحيحة".
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