أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينج ستريت اليوم السبت أن بريطانيا سترسل 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. وأذاعت النبأ وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصل فى وقت سابق من اليوم السبت إلى العاصمة الأوكرانية كييف والتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك حسبما أعلن كل من الجانب البريطاني والأوكراني. وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه جعل زيارته للعاصمة الأوكرانية كـ "إظهار لدعم (بريطانيا) الثابت للشعب الأوكراني".



كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تدعم أوكرانيا بـ 120 مدرعة وصواريخ مضادة للسفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.