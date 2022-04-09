حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع 10 مليارات يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت في وارسو أن حملة تبرعات دولية جمعت 10.1 مليارات يورو لدعم أوكرانيا التي يغزوها الجيش الروسي.

كما انضم فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلي إيليش وآني لينوكس وكريس روك إلى الحملة إلى جانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم تعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت فون دير لايين "تعهد العالم أخيرا تقديم 9.1 مليارات يورو في إطار الحملة... إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا. ان جمع 10.1 مليارات يورو هو أمر عظيم".

وأوضحت أن المبلغ الذي تعهدت به المفوضية الأوروبية يشمل 600 مليون للسلطات الأوكرانية و400 مليون إلى "الدول المحاذية التي تقوم بعمل رائع لمساعدة اللاجئين".

ووفق رئيسة المفوضية الأوروبية، "ستأتي" أموال أخرى لصالح الأوكرانيين.

كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني عن برنامج بقيمة 4 مليارات يورو ضمن حملة المساعدات مخصص لدعم المدن والمناطق الأوروبية على تلبية "احتياجات الاستثمار العاجلة والتصدي للتحديات المتعلقة باستقبال وإدماج لاجئي الحرب من أوكرانيا".

وأضافت فون دير لايين خلال الحفل الختامي لحملة "ستاند آب فور يوكراين" إن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة".

وتابعت "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

كما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وقال إن "الشجاعة الأوكرانية وحدت العالم الديموقراطي بأسره"، داعيا الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على البنوك الروسية والتوقف عن شراء النفط الروسي.

وغادر أكثر من 4.3 ملايين أوكراني بلادهم منذ بدء الحرب في 24 فبراير، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كما تقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا ب7.1 ملايين شخص.