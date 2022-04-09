النظام السوري يعلن "التصدي لعدوان جوي إسرائيلي" وسط البلاد

قالت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري السبت 9 أبريل/نيسان 2022، إن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان جوي إسرائيلي".



وكالة إعلام النظام السوري "سانا" قالت إن عدواناً جوياً نفذته إسرائيل من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، فيما ادعت أن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".



وفيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الغارات الجوية في سوريا، نشر مراسلون وإعلاميون الخبر في تغريدات عبر تويتر، ضمت فيديوهات قالت إنها من موقع القصف.



ومنذ بداية العام الحالي، نفذت إسرائيل سبع ضربات جوية في سوريا، بينها ضربات أدت في 24 فبراير/شباط 2022 إلى مقتل جنديين وأربعة مقاتلين موالين لإيران في محيط دمشق، فيما أفادت وكالة سانا.



يأتي القصف الجديد بعد أكثر من شهر عن آخر مرة قصفت فيها إسرائيل الأراضي السورية، عندما سُمِعت انفجارات عنيفة في العاصمة دمشق وريفها في السابع من الشهر الماضي.



بحسب مصادر المرصد السوري، فإن القصف الإسرائيلي في حينه طال مستودعاً للأسلحة والذخائر، تابعاً لميليشيات موالية لإيران في محيط منطقة مطار دمشق الدولي أدى إلى وفاة "مقاتلين اثنين مواليين لإيران".



بعدها بيوم واحد أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي استهدف مواقع قرب دمشق.



وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني المقرب من طهران.



ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرِّر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

