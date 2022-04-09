الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية جنين واستشهاد فلسطيني

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية العسكرية التي بدأها في منطقة جنين، صباح اليوم، أدت لاستشهاد شاب فلسطيني في اشتباكات مسلحة اندلعت خلال مداهمة لمسقط رأس مسلح نفذ هجوما مميتا بالرصاص في تل أبيب.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن قواته مسحت منزل منفذ عملية تل أبيب الأخيرة لدراسة إمكانية هدمه، وإنه تم خلال العملية اعتقال مطلوبيْن يشتبه في تورطهما في أعمال وصفها بالإرهابية، وإن هذه العملية نُفذت بناء على معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك.

واقتحم جيش الاحتلال المخيم وبقي فيه نحو ساعتين، ثم اعتقل شابين فلسطينيين ادعى أنهما كانا مطلوبين ويعدان لعملية مسلحة، مشيرا إلى أن أحدهما أصيب بجراح خطيرة ونقل للعلاج في أحد المستشفيات. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقين جنوب جنين.

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قد أوعز بتعزيز قواته في مناطق الاحتكاك بالضفة وتنفيذ إجراءات أمنية واسعة ضد عائلات منفذي الهجمات الأخيرة في إسرائيل.

وقد شيّع أهالي جنين جثمان الشهيد أحمد السعدي الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد السعدي، مشيرة إلى أنه أحد مقاتلي سرايا القدس، الذراع العسكرية للحركة.

وأكدت الحركة أن الفصائل الفلسطينية بكل تشكيلاتها تقف صفا واحدا في الدفاع عن مخيم جنين، وأنها لن تسمح للاحتلال بأن يستفرد بأبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من استمرار عدوانه على المخيم.

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي -في بيان- إن الاحتلال يحاول من خلال هذه العمليات تصدير أزماته الداخلية والخروج من حالة الصدمة التي شكلتها عمليات المقاومة في العمق الإسرائيلي.