في اليوم الـ45 لحرب أوكرانيا.. روسيا تجري مناورات عسكرية في كاليننغراد

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أجرت روسيا مناورات حربية اليوم السبت في جيب كاليننغراد، وهو جيب واقع بين بولندا وليتوانيا ويطل على بحر البلطيق، وذلك بعد أيام من تحذير مسؤول روسي كبير الدول الأوروبية من أي تحرك محتمل ضده، وفق ما نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن قيادة أسطول البلطيق.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحافية لقيادة أسطول البلطيق الروسية قولها إن: “ما يصل إلى 1000 عسكري.. وأكثر من 60 وحدة من العتاد العسكري شاركوا” في المناورات.

وبشكل منفصل، أفادت “إنترفاكس” بأن 20 مقاتلة من طرازي “سو 27″ و”سو 24” من قاذفات الخطوط الأمامية التي تستخدمها البحرية أجرت تدريبات قتالية مخطط لها مسبقاً خلال الليل، لمحاكاة الهجمات على أهداف جوية وبرية منخفضة السرعة ومراكز قيادة ومعدات عسكرية في كاليننغراد.

ولم تذكر الوكالة سبباً للتدريبات في جيب كاليننغراد أو متى تم التخطيط لها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد أنذر الدول الأوروبية يوم الأربعاء من القيام بتحرك ضد الجيب الروسي، قائلاً إن هذا “سيكون لعباً بالنار”.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه روسيا حربها ضد أوكرانيا لليوم الـ45 على التوالي.

ميدانيا، قتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بإقليم دونباس (شرق)، واتهمت كييف القوات الروسية بتنفيذ الضربة، لكن موسكو ردت بالنفي.

وقد أعلنت أوكرانيا أنها استعادت مدينة سومي (شمال شرق) ومعظم مناطق ميكولايف (جنوب)، في حين ذكرت الاستخبارات البريطانية أن القوات الروسية انسحبت بالكامل من شمالي أوكرانيا إلى بيلاروسيا وروسيا.