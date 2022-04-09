بريطانيا تقدّم عربات مدرّعة وصواريخ مضادة للسفن الى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع عقد في كييف اليوم السبت أن بريطانيا ستعطي كييف 120 عربة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن.

وأشار مكتب جونسون الى أن هذه المساعدات تضاف إلى معدات عسكرية متطورة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) أعلن عنها يوم الجمعة.

كما ستضمن بريطانيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لأوكرانيا وستقوم بتحرير الرسوم الجمركية على معظم الواردات من أوكرانيا واتخاذ تدابير أخرى لتحرير التجارة.

وكان جونسون قد سافر، بشكل مفاجئ، الى العاصمة الاوكرانية كييف للقاء الرئيس الاوكراني فولوديمير زلنسكي، في زيارة لم يُعلَن عنها.

وفي صورة نشرتها سفارة اوكرانيا في بريطانيا على موقع تويتر، ظهر الثنائي يجلسان الى طاولة في العاصمة كييف، ويظهر علما البلدين بجانبهما.

وأرفقت السفارة الصورة بكلمة: “مفاجأة”.

“زيارة بوريس جونسون الى كييف بدأت للتو، بلقاء وجه بوجه مع الرئيس زلنسكي” قال مسؤول اوكراني على فيسبوك ناشرًا الصورة نفسها التي نشرتها السفارة الأوكرانية.

وقال متحدث باسم “داونينج ستريت” إن جونسون اجتمع مع زيلينسكي “تعبيرا عن التضامن مع الشعب الأوكراني”.

وأضاف أن الزعيمين “سيناقشان دعم بريطانيا لأوكرانيا على المدى الطويل كما سيحدد رئيس الوزراء حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية”.