شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. تضرر منشأة تخزين لحمض النيتريك شرقي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت منشأة تخزين تحوي حمض النيتريك لأضرار على مايبدو إثر عمليات قصف طالت مناطق غير بعيدة عن بلدة روبيجنه المحاصرة شرقي أوكرانيا.

وحذر سيرهي هايداي، حاكم منطقة لوهانسك السكان قائلا: "إذا كنتم في مبنى، أغلقوا الأبواب والنوافذ!". وحث الأشخاص المتواجدين في ملاجئ للاحتماء من القنابل على عدم مغادرتها. ونشر مقطع فيديو يظهر سحابة كثيفة تميل إلى الحمرة يقال إنها ناجمة عن حمض النيتريك.

وتحدث هايداي عن قصف روسي. ومن الناحية الأخرى، ألقى الانفصاليون الموالون لروسيا باللائمة على القوات الأوكرانية في الحادث الكيميائي. ولم يتسن التحقق من التقارير بصورة مستقلة.

ويمكن أن يطلق حمض النيتريك أبخرة مضرة بالصحة.