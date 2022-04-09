شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشدد قيود التصدير على روسيا وبيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسعت الولايات المتحدة نطاق قيود التصدير على روسيا وبيلاروس لتقطع عنها فعليا المزيد من المنتجات . وشملت القيود "تقريبا أي تكنولوجيا حساسة مزدوجة الاستخدام أو البرامج أو السلع التي يمكن استخدامها لدعم المجهود الحربي الروسي"، حسبما ذكرت وزارة التجارة اليوم السبت.

ويشمل الإجراء متطلبات التصاريح لجميع المنتجات المدرجة على قائمة قيود التجارة، بما في ذلك مواد بلاستيكية معينة والمواد الطبية والسوائل الهيدروليكية والمضخات وصمامات الأمان ومعدات الماكينات البسيطة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحظر الإجراء على الخطوط الجوية البيلاوسية وملاك الطائرات عدم التحليق أو إجراء الصيانة بدون موافقة الولايات المتحدة إذا كان ما يزيد على 25 % من قيمة الآلات مستوردة من الولايات المتحدة وخاضعة لقيود التصدير.