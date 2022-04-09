شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تفكك وتسرق جسر حديدي يزن 500 طن شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الهندية، اليوم السبت، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.

وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية.

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة "فرانس برس" إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.

وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسلاك ومزقوا الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.