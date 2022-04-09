شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي: نتجه نحو متاهات خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر الرئيس العراقي برهم صالح أمس، من استمرار الأزمة السياسية الخطيرة في البلاد والشروع بتشكيل حكومة عراقية جديدة.

وقال في بيان صحفي بمناسبة ذكرى سقوط حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين «إن استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلد نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسرا فيها».

وأضاف «بعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء انتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة».