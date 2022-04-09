شكرا لقرائتكم خبر 15 ألف سلة و10 أطنان تمور هدية المملكة للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 15 ألف سلة غذائية في حين شملت هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور 10 أطنان سيتم توزيعها على عموم الولايات السودانية.
وبين السفير علي بن جعفر أن البرنامج يأتي في إطار العلاقات الأخوية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية عبر مركز الملك سلمان ورابطة العالم الإسلامي وغيرها من المنظمات السعودية في عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية.
بالتواكب، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 586 سلة غذائية رمضانية في مناطق العيلفون، أم ضوبان، سوبا شرق، السمرة، مرابيع الشريف، الحاج يوسف، حلة كوكو، دار السلام بمحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 ألف سلة و10 أطنان تمور هدية المملكة للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.