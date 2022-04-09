15 ألف سلة و10 أطنان تمور هدية المملكة للسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الخرطوم برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في السودان وجنوب السودان أمس في الخرطوم، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني عبدالعاطي أحمد عباس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر والأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان عبدالله برج وعدد من المسؤولين.

وشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 15 ألف سلة غذائية في حين شملت هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور 10 أطنان سيتم توزيعها على عموم الولايات السودانية.

وبين السفير علي بن جعفر أن البرنامج يأتي في إطار العلاقات الأخوية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية عبر مركز الملك سلمان ورابطة العالم الإسلامي وغيرها من المنظمات السعودية في عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية.

بالتواكب، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 586 سلة غذائية رمضانية في مناطق العيلفون، أم ضوبان، سوبا شرق، السمرة، مرابيع الشريف، الحاج يوسف، حلة كوكو، دار السلام بمحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم.