شكرا لقرائتكم خبر لبنان يرحب بسفراء الخليج ويؤكد أنه عربي الهوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت بالوكالة باسل عويدات بعودة سفراء الخليج إلى لبنان، معتبرا أنها خطوة أساسية إيجابية ومفرحة لعودة العلاقات إلى طبيعتها وإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

وقال عويدات، في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية أمس «إن تزامن عودة السفراء الخليجيين مع شهر رمضان الفضيل شيء مفرح لنا جميعا، وهو ما ألقى بظلاله على عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية».

وأشاد بـ «المبادرة الكويتية لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج»، معتبرا أنه ليس غريبا على الكويت التي لها تاريخ حافل في دعم لبنان ولعب دور «الوسيط» في معالجة الأزمات.

وشدد على أن تكليف الكويت وبمباركة خليجية عربية أسهم في جعل الأمور تصل إلى خواتيمها السليمة والطبيعية، مؤكدا أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وهذا لا يمكن أن يتغير حتى الأزل وهو مكرس في مقدمة الدستور اللبناني.

وعن عودة السفير اللبناني إلى الكويت، قال عويدات «إن عودة سفراء لبنان إلى الخليج يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة بوزارات الخارجية في تلك الدول»، متمنيا أن تكون عودة سفراء لبنان في أقرب وقت بمباركة وترحيب الأشقاء في الخليج.

وأعادت الكويت سفيرها إلى لبنان بعد ساعات من قرار المملكة بإعادة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى بيروت، وعبرت عن أملها في وقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي.