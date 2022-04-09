اعتداء حوثي يستقبل خطاب الشرعية السلمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الحوثيون خطاب الشرعية السلمي باعتداءات إرهابية غاشمة، وبعد ساعات من أول خطاب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، استهدفت الميليشيات الموالية لإيران، منطقة الوادي بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي في تحد سافر للهدنة الأممية ومشاورات الرياض.

وتواصل الميليشيات لليوم الثالث على التوالي شن اعتداءاتها على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية جنوب مأرب، في خرق واضح ومتكرر للهدنة الأممية في اليمن، واستهدفت فجر أمس مديرية الوادي التي تضم مخيمات النازحين بصاروخ باليستي، بعد صاروخ أطلقته على مديرية رغوان قبل يومين.

وأكد مصدر محلي أن الصاروخ وقع في مكان فارغ متسببا بأضرار مادية، فيما تصدت قوات الجيش الوطني فجر أمس لهجوم حوثي في جبهة لعيرف وتمكنت من إحراق عدد من الأطقم والآليات العسكرية منها عربة بي أم بي.

وأكد مصدر ميداني أن ميليشيات الحوثي تواصل التحشيد لجبهات مأرب، ودفعت بأنساق بشرية متتالية من معسكر أم ريش وقرون البور باتجاه المناطق الصحراوية المفتوحة، فيما حاولت مجاميع أخرى التسلل من سائلة النقعة لاستعادة الكثبان الرملية التي حررها الجيش قبل أيام من إعلان الهدنة، لكنها فشلت في تحقيق أي مكاسب، وخسرت عشرات المقاتلين.

واتهم الجيش الوطني، ميليشيات الحوثي بـارتكاب 108 خروقات للهدنة الأممية في 6 محافظات خلال يوم واحد. ودعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ الجمعة في تغريدة له على تويتر الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية لضبط النفس والالتزام بالهدنة المعلنة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي «أنهم يعاهدون الله ثم الشعب اليمني على المحافظة على الدستور والثوابت الوطنية، ويؤكدون التزام المجلس التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض، ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأضاف في أول خطاب منذ تسلمه السلطة «إن مجلس القيادة يعمل على تجنيب اليمن أطماع الطامعين، وتغليب المصلحة الوطنية على كل المصالح، ويحمل على عاتقه همومكم وآمالكم ومعاناتكم وطموحاتكم وأن يضع نصب عينيه العمل على تحقيق مطالبكم ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء يمننا الحبيب (شمالا وجنوبا) دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء».

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعد الشعب اليمني العمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام.. لافتا إلى أن المجلس هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضا مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين.

وأكد الرئيس العليمي، أن مجلس القيادة الرئاسي سيقف سدا منيعا لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على اليمن.

مشاهدات يمنية:

