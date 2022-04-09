شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وقال رئيس الأعلى للإعلام: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان"، وأضاف: "تلك الذكرى الخالدة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة والشعب المصري، ملحمة لفداء الوطن والدفاع عنه وتحرير أراضيه".
وأوضح، أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة وكرامة وتحرير تراب الوطن.
وأضاف: "إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لبناء مصر دولة مدنية حديثة؛ قادرة على صناعة مستقبل أفضل لأبنائها؛ ونعاهد سيادتكم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم".
وأختتم رئيس المجلس: "ندعوا الله أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء من أجل غدٍ مشرق، وسيسجل التاريخ لسيادتكم حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، حفظ الله مصر وكل عام وسيادتكم بخير".
كما هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، و أعضاء المجلس العسكري، ورجال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان.
وقال كرم جبر: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن نهنئ سيادتكم بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان".
وأضاف: "إذ نبعث لسيادتكم وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة هذه المناسبة الخالدة"، وقال: "إن إنتصارات العاشر من رمضان ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة التي سطرت تاريخاً مجيداً بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخرٍ وعزةٍ لكل المصريين، أكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل".
وأختتم رئيس المجلس: " عاشت قواتنا المسلحة مهدًا للبطولات وعرينًا للأبطال.. وحفظ الله مصر واحةً للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير".