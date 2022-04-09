رسمياً.. لأول مرة موسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان اليمنيين يتم افتتاحها في القاهرة

محمد الفلاح - السبت 9 أبريل 2022

بحضور الدكتور محمد مارم سفير اليمن في جمهورية مصر العربية وحضور الحاج عبد الواسع هائل سعيد انعم رئيس الموسسة تم افتتاح مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية بالقاهرة .



وقد قام الحاضرون بالاحتفال بقص شريط الافتتاح والتدشين لبدء العمل بشكل رسمي في المؤسسة واستقبال الحالات والمرضى الوافدين من اليمن من النساء والاطفال

وتخلل الحفل كلمة الحاج عبد الواسع رئيس المؤسسة الذي رحب بالحضور ، موضحاً الفكرة الأساسية من إنشاء الموسسة في مصر والتي تشمل داراً لاستضافة النساء والاطفال من مرضى السرطان في مجالات محددة وبنسب شهرية تخضع لمعايير متفق عليها مع شركاء المؤسسة في الداخل .

وأضاف أن المؤسسة هي امتداد للمؤسسة اليمنية لعلاج مرضى السرطان الموجودة في اليمن .

وأن خدمة المرضى ومساعدتهم هو غاية العمل الإنساني الذي لا بد أن يجتمع اليمنيين والتجار ورجال الأعمال حولهم والتخفيف عنهم . سواء في الداخل أو الخارج .

كما ألقى السفير مارم كلمة هنأ فيها رئيس المؤسسة والعاملين عليها بالأفتتاح منوهاً بحجم المعاناة التي بين مواطنين الجمهورية اليمنية الموجودين في مصر .

متمنياً أن تكون هذه المؤسسة باكورة للعمل الانساني والمجتمعي .

وقد استعرض مدير عام المؤسسة الاستاذ محمد اليافعي أهم المشاريع التي ستقدمها المؤسسة خلال عام 2022 منوهاً ان هذه المشاريع كلها في مجال الطب النووي وخاصة العلاج باليود المشع أو الأسهام في المسح الذري باعتبار ان هاتين الخدمتين متوقفة باليمن بسبب الأحداث..

حضر الحفل الذي تخلله مأدبة عشاء بعض رجال الأعمال اليمنيين والدبلوماسيين والاعلاميين. من الجانب اليمني والمصري