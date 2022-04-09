موسكو تلمح إلى احتمال حجب موقع «يوتيوب» بعد حظر قناة مجلس الدوما

موسكو: ألمحت موسكو إلى احتمال حجب موقع «يوتيوب» في روسيا، بعد حظر قناة مجلس الدوما الحكومية، من قبل محرك غوغل المالك للمنصة.
وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع (تيليجرام) « يبدو أن موقع يوتيوب قد وقع حكمه الخاص. احفظ المحتوى الخاص بك وانقله إلى المنصات الروسية. وافعل ذلك سريعاً».
وذكرت وكالة "إنترفاكس» الروسية للأنباء أن شركة غوغل بررت الحجب بالإشارة إلى التزامها بجميع العقوبات المطبقة، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وزعم رئيس البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين أن شركات تكنولوجيا المعلومات يتم إجبارها من قبل السلطات الأمريكية بالمشاركة في «حرب معلومات» مع موسكو.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن فولودين قوله إن واشنطن تتجاهل جميع مبادئ الديمقراطية للتأكد من أن جميع المنصات بما في ذلك يويتوب تعرض فقط الموقف الأميركي، متهما أميركا بمحاولة تحقيق احتكار المعلومات.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، اتخذت روسيا اجراءات واسعة ضد منصات التواصل الاجتماعي. ويتم بالفعل حجب مواقع فيسبوك وانستجرام وتويتر في البلاد.
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