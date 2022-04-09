سرعة ودقة ومصداقية.. الخليج 365 أولاً في استفتاء هيئة الإعلام والاتصالات

وجاء في وثيقة صادرة عن الهيئة، وردت إلى الخليج 365، إنه "انطلاقاً من المهام الملقاة على عاتق هيئة الإعلام والاتصالات في تنظيم قطاع الإعلام والوقوف على اداء المؤسسات الإعلامية المهني وصدى هذا الأداء لدى الجمهور، قامت دائرة التنظيم الإعلامي – شعبة البحث والتطوير بإجراء استطلاع للوقوف على تفضيلات الجمهور للخدمة الخبرية عبر تطبيقات الهواتف الذكية".وأضافت، أنه "نظراً لحصول تطبيق (الخليج 365) على أعلى نسبة تصويت من حيث سرعة وصول الخبر ونقل الأحداث والدقة والمصداقية في نقل المعلومة إلى المتلقين، لا يسعنا الا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير متمنين الاستمرار بالعمل بهذه المهنية خدمة للإعلام العراقي".