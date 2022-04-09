شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الصين بالقاهرة تكرم أحمد عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، أحمد عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدوره السياسي والمعرفي البارز، وفوزه بالمسابقة المعرفية مسابقه الإنشاء التي أطلقها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بمناسبة مرور100 عام على تأسيسه و65 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.

جاء ذلك بحضور الوزيرة المفوضة وانغ زيجوان، وحسين لي منسق العلاقات المصرية الصينية.

ومن جانبه أكد أحمد عصام على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والصيني، وما يجمعهما من قواسم مشتركة تعبر عن حضارتين عظيمتين، وبما تمثله من نموذج لما يجب أن تكون عليه العلاقات الصينية العربية والإفريقية.

وأضاف عضو تنسيقية شباب أن تكريم السفارة الصينية يأتي في اطار تواصل الأجيال الثقافي والمعرفي بما له من عظيم الأثر على مستقبل العلاقات بين الشعبين المصري والصيني.