شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد يكلف بإعداد تقرير عن المركز المالي للحزب والجريدة خلال رئاسة أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرار رقم 292 لسنة 2022 بتكليف أمين صندوق الحزب والمراقب المالي بإعداد تقرير عن المركز المالي للحزب والجريدة، عن فترة من بداية رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة حتى انتهائها، ثم عن المدة من انتهاء رئاسته حتى تقديم التقرير، على أن يقدم هذا التقرير في موعد غايته أسبوع من تاريخه.

وتضمنت الفقرة الثانية من القرار أن يتضمن التقرير المبالغ المطلوبة شهريا لسداد أجور العاملين بالحزب والجريدة، والتأمينات الخاصة بهم، ونفقات المقر وتكاليف إصدار أعداد الجريدة، وفقا لمعيار ثابت في الحسابات وهو شهر مارس 2022.

وأكدت الفقرة الثالثة من القرار، أنه سيتم إرسال هذا التقرير إلي جميع أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الهيئة البرلمانية ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، للاطلاع مع الرد خلال أسبوع من تاريخ الاستلام، متضمنا وجهة نظر كل عضو، والمبلغ الذي سيتبرع به شهريا للحزب، وستكون الردود بشأنه بعد الإطلاع عليه ودراسته، هي موضوع أول اجتماع لرئيس الحزب مع أعضاء الهيئة العليا، وأعضاء الهيئة البرلمانية، ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات.