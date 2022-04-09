أوكرانيا تعلن إبرام ثالث عملية تبادل للأسرى مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الأوكرانية، إبرام ثالث عملية تبادل للأسرى مع روسيا، لافتة إلى أن 12 جنديا من قواتها سيعودون إلى البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (داوننج ستريت)، أعلن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع رئيسها فولوديمير زيلينسكي "بشكل شخصي"، وذلك للإعراب عن تضامنه مع الشعب الأوكراني.

وأضاف المتحدث، في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن جونسون وزيلينسكي سيناقشان دعم المملكة المتحدة طويل المدى لأوكرانيا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بوضع حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية.

ومن جهته، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه سيبيجا، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "بدأ بوريس جونسون زيارته لكييف باجتماع ثنائي مع الرئيس زيلينسكي"، واصفا بريطانيا بأنها "زعيم في الدعم الدفاعي لأوكرانيا".