بالصور.. التفتيش على 300 منشأة بأسوان وضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية الصحة في أسوان سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، أن مكتب إدارة مراقبة الأغذية التابع لمديرية الصحة شن حملات تفتيشية متتالية، شملت المرور على أكثر من 300 منشأة لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة، بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأضاف أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط إعدام 2552 كجم أغذية، و 571 لتر أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير 157 محضر جنح صحية، وكذا تحرير 42 مذكرة غلق إداري للمنشأت المخالفة، وذلك بإشراف من يوسف حسين مراقب عام الأغذية ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبي أول المديرية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع.​